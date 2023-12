Jy Grandmark Holdings Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder Buzz rund um die Aktie von Jy Grandmark in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb das "Neutral"-Rating aufrechterhalten bleibt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Stimmung bezüglich Jy Grandmark wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und überwiegend neutrale Themen dominierten die Gespräche. Daher wird das Unternehmen auch hier als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,18 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Diese unterschiedlichen Signale führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in diesem Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu dieser negativen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Jy Grandmark aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft.