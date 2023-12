Jy Grandmark Holdings Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Jy Grandmark liegt derzeit bei 58,82, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Zeitrahmen als neutral betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung als "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,22 HKD für den Schlusskurs der Jy Grandmark-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,13 HKD, was einem Unterschied von -7,38 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei 1,15 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jy Grandmark-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Aktie von Jy Grandmark. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Jy Grandmark, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Jy Grandmark-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt für die Jy Grandmark-Aktie ein "Neutral"-Rating.