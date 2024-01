Jy Grandmark Holdings Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmung der Anleger bei Jy Grandmark in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Jy Grandmark derzeit bei 1,2 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,05 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1,11 HKD, was einer Differenz von -5,41 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität bei Jy Grandmark. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Jy Grandmark 37,5, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25 wird ein Wert von 63 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".