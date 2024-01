Jw Cayman Therapeutics Co, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Jw Cayman Therapeutics ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2,74 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,14 HKD liegt, was einer Abweichung von -21,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,58 HKD zeigt eine Abweichung von -17,05 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend geändert. Daher erhält die Jw Cayman Therapeutics-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jw Cayman Therapeutics-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 72, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 75,93 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Jw Cayman Therapeutics-Aktie.