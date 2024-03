Juventus Football Club wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien und misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Juventus Football Club Spa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 59,44, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating für Juventus Football Club Spa auf Basis des RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Aktienbewertung. Bei der Analyse zeigte sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis von Sentiment und Buzz.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Juventus Football Club Spa veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Juventus Football Club Spa-Aktie (2,1475 EUR) sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt (2,85 EUR) als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt (2,4 EUR) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Juventus Football Club Spa-Aktie. Während das Anleger-Sentiment positiv ist, führen der RSI, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.