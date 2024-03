Juventus Football Club Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Juventus Football Club Spa-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,84 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,25 EUR lag und somit einen Abstand von -20,77 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,4 EUR ergibt sich eine Differenz von -6,25 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf beiden Zeiträumen als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59,62 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 55,92 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Juventus Football Club Spa-Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Von insgesamt 13 Tagen waren 11 positiv und nur zwei negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, weshalb die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für die Juventus Football Club Spa-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.