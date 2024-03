Juventus Football Club Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurden vermehrt positive Meinungen über die Aktie von Juventus Football Club Spa in den sozialen Medien veröffentlicht. Dennoch überwiegen die negativen Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Juventus Football Club Spa-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,5805 EUR lag und somit um 11,02 Prozent niedriger war als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 2,9 EUR lag. Charttechnisch wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der letzte Schlusskurs von 2,47 EUR liegt zwar nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, jedoch wird trotzdem eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Juventus Football Club Spa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Handelstage als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Juventus Football Club Spa in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.