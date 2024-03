Juventus Football Club Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Diskussionen über Juventus Football Club Spa in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was darauf hinweist, dass die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist. Auch die Themen, die in den Kommentaren angesprochen wurden, waren größtenteils positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet werden kann.

Die technische Analyse der Juventus Football Club Spa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,9 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,6565 EUR weicht von diesem Durchschnitt um -8,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,48 EUR, und somit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,12 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Juventus Football Club Spa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Juventus Football Club Spa wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.