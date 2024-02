Juventus Football Club Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Für die Juventus Football Club Spa liegt der RSI aktuell bei 31,87, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt ein neutrales Signal mit einem Wert von 50. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die charttechnische Analyse ergibt sich für die Juventus Football Club Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,92 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,485 EUR, was einem Unterschied von -14,9 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,47 EUR, was einen ähnlichen Schlusskurs von +0,61 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher als neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend negative Reaktionen auf Juventus Football Club Spa, mit fünf positiven und acht negativen Tagen in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf einen negativen Trend hin. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Juventus Football Club Spa daher eine schlechte Gesamtbewertung.