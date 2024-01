Juventus Football Club Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter den Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt dabei auch das langfristige Stimmungsbild im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Juventus Football Club Spa zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Juventus Football Club Spa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der einschätzt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Juventus Football Club Spa beträgt 36,09 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 44,11 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie für den RSI insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein bedeutender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien waren zuletzt vor allem positiven Meinungen zur Aktie von Juventus Football Club Spa zu finden. Die Diskussionen beschäftigten sich insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ist Juventus Football Club Spa mit einem Kurs von 0,26 EUR inzwischen +4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf -16,13 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für die beiden Zeiträume führt.