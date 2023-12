Juventus Football Club Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Juventus Football Club Spa-Aktie befindet sich derzeit bei einem Kurs von 0,258 EUR, was einer Entfernung von -16,77 Prozent vom GD200 (0,31 EUR) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,25 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,2 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Juventus Football Club Spa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Juventus Football Club Spa festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird das Sentiment bei Juventus Football Club Spa als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Juventus Football Club Spa für diese Stufe daher ein Gesamturteil von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Juventus Football Club Spa-Aktie beträgt aktuell 32 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 42,63, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Juventus Football Club Spa somit als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Es wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Juventus Football Club Spa diskutiert wurde. Allerdings dominieren in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.