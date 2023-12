Juventus Football Club Aktie: Pleite oder Chance?

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit präziser und frühzeitiger Analyse erkennen. Die Stimmung für Juventus Football Club Spa hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Juventus Football Club Spa in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Juventus Football Club Spa liegt aktuell bei 41,03 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -19,16 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine geringfügige Abweichung von nur +0,24 Prozent, und die Aktie erhält in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Juventus Football Club Spa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.