Juventus Football Club Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Während an fünf Tagen positive Themen dominierten, überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen. Besonders wurde über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Juventus Football Club Spa diskutiert. Als Folge davon stuft die Redaktion die Aktie als "Schlecht" ein und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Juventus Football Club Spa wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei ergaben sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht" für Juventus Football Club Spa in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Juventus Football Club Spa als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 27,42, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Juventus Football Club Spa daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Juventus Football Club Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,91 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,5995 EUR lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,47 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Juventus Football Club Spa-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.