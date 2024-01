Juventus Football Club Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Juventus Football Club Spa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,98 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 2,1905 EUR liegt, was eine Abweichung von -26,49 Prozent ergibt. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 2,51 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer Abweichung von -12,73 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Juventus Football Club Spa-Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen über das Unternehmen überwiegen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Juventus Football Club Spa liegt bei 80,49, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,56 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Juventus Football Club Spa-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Juventus Football Club-Analyse vom 28.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Juventus Football Club jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Juventus Football Club-Analyse.

Juventus Football Club: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...