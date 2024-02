Juventus Football Club Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Juventus Football Club Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 2,92 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,485 EUR, was einem Rückgang von 14,9 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts beträgt der aktuelle Wert 2,47 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs sich nur um 0,61 Prozent unterscheidet. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der Juventus Football Club Spa-Aktie eingestellt waren. Insgesamt gab es fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 31,87, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Juventus Football Club Spa nur gering war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Juventus Football Club Spa daher gemäß der technischen Analyse und der Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Bewertung.

