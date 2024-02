Juventus Football Club Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmung bezüglich des Juventus Football Club Spa war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Es gab fünf positive und acht negative Tage, und an einem Tag war die Stimmung unentschieden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse wird Juventus Football Club Spa daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Juventus Football Club Spa liegt der 7-Tage-RSI bei 39,12 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50,26 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung an.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Juventus Football Club Spa aktuell 3,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,78 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Juventus Football Club Spa ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.