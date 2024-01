Juventus Football Club Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Juventus Football Club Spa-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,3 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war jedoch mit 0,2538 EUR um 15,4 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,25 EUR liegt dagegen nahe am letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt 60,82 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 48,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

Die Diskussionen und Stimmungen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung im langfristigen Bild, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.