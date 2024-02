Juventus Football Club Aktie: Chancenlos!

Die Juventus Football Club Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,97 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,2175 EUR, was einem Unterschied von -25,34 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,49 EUR ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs um -10,94 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Somit erhält die Juventus Football Club Spa-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hauptsächlich positive Stimmungen gegenüber der Aktie. In den letzten Tagen gab es 11 positive und ein negatives Signal, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist mit einem Wert von 81 darauf hin, dass die Juventus Football Club Spa-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 73,01 bestätigt die Überkauft-Situation und führt zu einer negativen Bewertung des Wertpapiers.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Tendenz, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung des langfristigen Stimmungsbildes führt.