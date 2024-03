Juventus Football Club Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert der Juventus Football Club Spa liegt derzeit bei 60,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausdehnen, ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über die Juventus Football Club Spa veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Juventus Football Club Spa eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhalten, basierend auf einer Abweichung von -17,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Juventus Football Club Spa festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbildes. Trotzdem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung der Juventus Football Club Spa basierend auf den technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment.