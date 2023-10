Juventus-Aktie: Schon wieder im Keller

Die Juventus-Aktie (WKN: 794314) startete am Montag mit einem Kursverlust von gut -7% in die Börsenwoche. Damit setzte sich der seit Wochen bestehende Abwärtstrend des italienischen Fußballclubs fort. Seit Anfang September hat die Juventus-Aktie fast -30% an Wert eingebüßt. Warum steht der Titel des italienischen Rekordmeisters unter so massivem Verkaufsdruck?