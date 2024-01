Jutal Offshore Oil Services Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Jutal Offshore Oil Services-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,52 HKD weicht um +6,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 0,5 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +4 Prozent abweicht und somit ebenfalls eine positive Bewertung erhält. Die kurzfristige Analyse ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Jutal Offshore Oil Services.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 86,81 auf, was 621 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Jutal Offshore Oil Services mit einem "Neutral" bewertet, was eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

Im Branchenvergleich erzielte die Jutal Offshore Oil Services-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,08 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat sie eine Outperformance von +2,05 Prozent gezeigt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie, da die Rendite im Branchen- und Sektorvergleich ähnlich ist.