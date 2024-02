Jutal Offshore Oil Services Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Jutal Offshore Oil Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,5 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,465 HKD weicht um -7 Prozent vom Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,5 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls 7 Prozent darunter, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jutal Offshore Oil Services-Aktie also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Jutal Offshore Oil Services weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 57,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Jutal Offshore Oil Services ausgemacht werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde die Jutal Offshore Oil Services-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral". Somit erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.