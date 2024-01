Justin Allen Holdings Ltd Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "First National":

Die Aktienanalyse von Justin Allen zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität widerspiegelt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,59 HKD eine geringe Entfernung vom GD200 (0,6 HKD) hat, was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt ebenfalls ein neutrales Signal, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Die Anleger haben Justin Allen in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt. Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Justin Allen eine neutrale Empfehlung sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.