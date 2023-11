Just Kitchen Holdings tut es schon wieder?

Die Anlegerstimmung für Just Kitchen bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Just Kitchen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Just Kitchen aktuell auf 0,08 CAD, während die Aktie selbst bei 0,055 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -31,25 Prozent zum GD200, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,07 CAD, was einer Abweichung von -21,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Just Kitchen daher von der technischen Analyse die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Just Kitchen zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bei einem Niveau von 100. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung und die Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Just Kitchen haben in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Stimmungs- und Buzz-Entwicklung eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird Just Kitchen daher in allen analysierten Bereichen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.