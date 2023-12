Just Kitchen Holdings Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Just Kitchen ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Just Kitchen derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,07 CAD, während der Aktienkurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt mit 0,06 CAD eine Abweichung von -16,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Just Kitchen liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "neutralen" Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen und eine kaum veränderte Stimmungslage. Daher wird die Aktie von Just Kitchen in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "neutral" bewertet.