Just Kitchen Holdings Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Just Kitchen-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,07 CAD weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,06 CAD, was einem Anstieg um 16,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung bei den Anlegern bezüglich der Just Kitchen-Aktie wurde neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen bewertet. Die Kommentare und Befunde waren neutral und die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Just Kitchen festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Somit erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Just Kitchen liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Just Kitchen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Just Kitchen Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Just Kitchen Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Just Kitchen Holdings-Analyse.

