Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Just Eat Takeaway als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Just Eat Takeaway-Aktie beträgt 33,93, was zu einer Neutral-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 44,61, was ebenfalls eine Neutral-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Just Eat Takeaway in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Just Eat Takeaway derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,8 EUR, während der Aktienkurs bei 15,424 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,77 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 14,34 EUR, was einer Abweichung von +7,56 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bezüglich des Sentiments und des Buzz. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.