Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Just Eat Takeaway-Aktie hat in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Stimmungslage der Anleger hat sich jedoch eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Just Eat Takeaway-Aktie auf Basis des 50- und 200-Tages-Durchschnitts als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom letzten Schlusskurs.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Themen zu Just Eat Takeaway diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Just Eat Takeaway-Aktie einen Wert von 60,83 für den RSI7 und 58,27 für den RSI25, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Insgesamt wird die Just Eat Takeaway-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren als "Neutral" bewertet.