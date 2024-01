Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Just Eat Takeaway in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Just Eat Takeaway wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Just Eat Takeaway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,03 EUR. Der letzte Schlusskurs (13,908 EUR) weicht somit -0,87 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 14 EUR, und auch der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,66 Prozent davon ab. Daher erhält die Just Eat Takeaway-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Unterm Strich erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bei Just Eat Takeaway in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Damit errechnet sich eine Gesamteinschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Just Eat Takeaway aktuell bei 45,95, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie hier die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 52, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Neutral".