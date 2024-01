Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Das liegt auf Eis

Die Anlegerstimmung gegenüber Just Eat Takeaway zeigt sich in den sozialen Medien als grundsätzlich neutral in den letzten Tagen. Es gab keine positive Diskussion, und an zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Just Eat Takeaway daher eine "Neutral"-Einschätzung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Just Eat Takeaway-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 60, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Just Eat Takeaway.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 14,06 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,86 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 13,78 EUR resultiert in einer "Neutral"-Einstufung. Somit entspricht dies insgesamt dem Rating "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes gegenüber Just Eat Takeaway festgestellt. Negative Auffälligkeiten führten zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien nahm ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammengefasst erhält Just Eat Takeaway daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.