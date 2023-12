Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Just Eat Takeaway-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 54. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (41,01) verglichen, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Just Eat Takeaway in den letzten Monaten wenig Aktivität aufwies, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen führte.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Just Eat Takeaway derzeit +9,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Just Eat Takeaway eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden hauptsächlich positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anlegerstimmung führt.