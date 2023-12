Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Just Eat Takeaway in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Just Eat Takeaway bei 14,2 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,054 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,03 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,48 EUR, was einen Abstand von +4,26 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Anlegerstimmung rund um Just Eat Takeaway. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Just Eat Takeaway wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,04 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 55,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.