Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Just Eat Takeaway-Aktie zeigt der RSI aktuell einen Wert von 45,95, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Just Eat Takeaway-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittswert von 14,03 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 13,908 EUR weicht um -0,87 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 14 EUR zeigt eine ähnliche Abweichung von -0,66 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Just Eat Takeaway ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz über Just Eat Takeaway in den sozialen Medien. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen momentan weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Just Eat Takeaway-Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.