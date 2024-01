Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Just Eat Takeaway-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 13,96 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs ging bei 13,312 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -4,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 14,18 EUR, was einer Differenz von -6,12 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, wobei die Diskussion an vier Tagen positiv und an drei Tagen negativ geprägt war. In letzter Zeit wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Just Eat Takeaway diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei ergab sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was eine "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes zur Folge hat. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zur Beurteilung, ob die Just Eat Takeaway-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,95 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale (Wert: 60,08), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Just Eat Takeaway somit eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.