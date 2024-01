Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Was könnte passieren?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Just Eat Takeaway diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch haben sich die Diskussionen in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Ein weiteres Instrument zur Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der aufzeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Just Eat Takeaway, liegt dieser aktuell bei 63,47 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 60 bestätigt diese Einschätzung, sodass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -1,63 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von +0,87 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Schließlich lässt auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien Rückschlüsse auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen zu. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien allesamt zu einer "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung der Aktie von Just Eat Takeaway führen.