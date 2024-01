Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Just Eat Takeaway in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigen keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Meinungen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Es gab jedoch eine überdurchschnittliche Anzahl von Diskussionen über Just Eat Takeaway, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" ausfällt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 54,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass Just Eat Takeaway weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,26, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist. Somit erhält Just Eat Takeaway insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,92 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,64 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung für Just Eat Takeaway.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für Just Eat Takeaway basierend auf der Kommunikation in den sozialen Medien, der Anleger-Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.