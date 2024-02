Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument der technischen Analyse für Aktien. Für die Just Eat Takeaway-Aktie zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 30,73 an, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 43 weist auf Neutralität hin, wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Neutral" für die RSI.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Just Eat Takeaway eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie für das GD200 und das GD50 jeweils ein "Gut"-Rating erhält, da die Abweichungen der Schlusskurse positiv sind.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Just Eat Takeaway-Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI, eine negative Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz und eine positive Einschätzung aus technischer Sicht und Anleger-Sentiment.