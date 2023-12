Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Just Eat Takeaway bei 15,088 EUR liegt, was einer Entfernung von +5,29 Prozent vom GD200 (14,33 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 13,24 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +13,96 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Just Eat Takeaway-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Just Eat Takeaway liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 43,4 bzw. 33,42 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hinweist.

Insgesamt ergibt sich damit für Just Eat Takeaway eine positive Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und den RSI.