Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Just Eat Takeaway-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 64, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,85 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zur Just Eat Takeaway-Aktie die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Das bedeutet, dass Just Eat Takeaway für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Just Eat Takeaway besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind die Anleger auch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Just Eat Takeaway-Aktie ein Durchschnitt von 13,85 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,004 EUR, was eine geringfügige Abweichung von +1,11 Prozent darstellt, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer Gesamtbewertung der Just Eat Takeaway-Aktie als "Neutral" im Rahmen der einfachen Charttechnik.