Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für Just Eat Takeaway einen Wert von 18,26 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Just Eat Takeaway-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung gemäß dem RSI.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Just Eat Takeaway-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 13,89 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 14,32 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Just Eat Takeaway-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität führte zu einem neutralen Rating. Insgesamt erhält die Just Eat Takeaway-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Just Eat Takeaway eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.