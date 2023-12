Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Just Eat Takeaway-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem durchschnittlichen Schlusskurs von 14,45 EUR gehandelt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 15,052 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +4,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,92 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt mit +16,5 Prozent über diesem Wert. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Just Eat Takeaway-Aktie im Rahmen der Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Just Eat Takeaway liegt bei 15,97, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Just Eat Takeaway eingestellt waren. Es gab 12 Tage lang keine negative Diskussion, und an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde, während das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhielt als üblich. Dies führt zu einer gemischten Bewertung für die Just Eat Takeaway-Aktie.

Insgesamt erhält Just Eat Takeaway sowohl in der charttechnischen Analyse als auch in Bezug auf das Anlegerverhalten eine "Gut"-Bewertung, während das Sentiment und der Buzz gemischte Signale senden.