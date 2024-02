Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse der Just Eat Takeaway-Aktie basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter Sentiment, Anlegermeinungen, technische Analyse und Relative Strength Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment hingegen zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt einen Schlusskurs, der nahe dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, und daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist ebenfalls auf eine neutrale Empfehlung hin, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich für die Just Eat Takeaway-Aktie eine neutral-gute Bewertung basierend auf den verschiedenen Faktoren. Dies sollte von Anlegern bei ihrer Einschätzung der Aktie berücksichtigt werden.