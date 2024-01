Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Just Eat Takeaway bei 45,95, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 52 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Just Eat Takeaway. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Just Eat Takeaway-Aktie sowohl im 200- als auch im 50-Tage-Durchschnitt nur geringfügig vom jeweiligen Durchschnitt abweicht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Just Eat Takeaway-Aktie also in verschiedenen Bereichen die neutrale Bewertung und zeigt damit keine klare Tendenz in eine bestimmte Richtung.