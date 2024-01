Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung am Markt beeinflusst die Aktienkurse ebenso wie harte Faktoren wie Bilanzdaten. Nach einer Analyse unserer Experten hat sich gezeigt, dass die Kommentare zu Just Eat Takeaway in sozialen Medien überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu. Hierbei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Just Eat Takeaway-Aktie eine neutrale Einstufung zu, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen. Der RSI7 liegt bei 18,26, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 49,71 liegt und somit eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Just Eat Takeaway-Aktie derzeit +2,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +5,41 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie somit insgesamt als "Gut" eingestuft.