Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Keine Panik!

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine signifikanten Schwankungen in der Kommunikation. Allerdings wurde in den Gesprächen der Anleger verstärkt negativ über das Unternehmen Just Eat Takeaway diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Auch die weichen Faktoren, wie die Kommunikation im Netz, spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Just Eat Takeaway zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse hinweist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Just Eat Takeaway daher mit einem "Gut"-Wert bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt für den 200-Tage-Zeitraum beträgt 14,1 EUR, was ähnlich dem letzten Schlusskurs (13,694 EUR) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine ähnliche Tendenz, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Just Eat Takeaway also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass Just Eat Takeaway überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 59,63, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Just Eat Takeaway-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.