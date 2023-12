Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten Wochen konnte bei Just Eat Takeaway eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Gesprächsverlaufs in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer überwiegend negative Themen diskutieren, was zu einer negativen Bewertung des Unternehmens führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Just Eat Takeaway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,42 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,026 EUR weicht davon um +4,2 Prozent ab, was als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 13 EUR, was einer Abweichung von +15,58 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Just Eat Takeaway-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Just Eat Takeaway daher eine "Gut"-Bewertung gemäß des RSI.

Anhand von Diskussionen in den sozialen Medien lässt sich erkennen, dass überwiegend positive Meinungen und Themen zu Just Eat Takeaway geäußert werden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens und der Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Just Eat Takeaway bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet wird und daher als "Gut" einzustufen ist.