Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Fakten wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Kommunikation im Netz. Im Falle von Just Eat Takeaway zeigt sich hier ein interessantes Bild.

Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten recht hoch, was auf reges Interesse an der Aktie hinweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 13,85 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 14.004 EUR, was einer minimalen Abweichung von +1,11 Prozent entspricht. Daher wird die charttechnische Bewertung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine Rolle bei der Bewertung der Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Diskussionen über Just Eat Takeaway geführt, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, deutet darauf hin, dass die Just Eat Takeaway-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage ergeben daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse dieser Faktoren eine durchweg neutrale bis positive Bewertung für Just Eat Takeaway.