Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Kommunikation über Just Eat Takeaway. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Falle von Just Eat Takeaway wurde in letzter Zeit überdurchschnittlich viel diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Just Eat Takeaway auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI auf beiden Zeitebenen.

Die Anleger-Stimmung bei Just Eat Takeaway in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Aus der technischen Analyse geht hervor, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Just Eat Takeaway-Aktie bei 13,92 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,64 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Just Eat Takeaway-Aktie daher sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.