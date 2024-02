Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Just Eat Takeaway wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Just Eat Takeaway-Aktie zeigt eine Abweichung von +6,5 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Höhe (+3,14 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral und in den letzten Tagen verstärkt positiv eingestellt. Dadurch wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Just Eat Takeaway momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,25 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,88) bestätigen diese Bewertung, was zu einem insgesamt neutralen Rating für diesen Punkt der Analyse führt.