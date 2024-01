Just Eat Takeaway.comv Adr Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Just Eat Takeaway-Aktie zeigt derzeit eine neutrale Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,06 EUR, während der Aktienkurs bei 13,86 EUR um -1,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 13,78 EUR, was einer Abweichung von +0,58 Prozent entspricht, und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Just Eat Takeaway eingestellt waren. Es gab wenig positive Diskussionen und an zwei Tagen wurde hauptsächlich über negative Themen gesprochen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine vornehmlich neutrale Stimmung. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Just Eat Takeaway daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Just Eat Takeaway. Diese Veränderung wird durch die negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien bestätigt, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" bewertet werden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Just Eat Takeaway-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Just Eat Takeaway auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung und des Relative Strength Index.